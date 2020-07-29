2020-07-29T12:35:53+03:00
Звезды

Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве

Правозащитник британского таблоида высказал мнение, что у актера есть большие проблемы с наркотиками и нарушение психики
Анастасия РЫШКОВА
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Джонни Деппа назвали «глубоким женоненавистником»Джонни Деппа назвали «глубоким женоненавистником»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокат издания The Sun Саша Васс заявила, что нападение актера Джонни Деппа на его бывшую жену Эмбер Херд вызвано «глубоким женоненавистничеством».

Правозащитник отметила, что уважение актера к женщинам, о котором он заявляет в зале суда, вызывают сильные сомнения из-за переписок. В них актер использует грубые высказывания о женщинах. Это касается не только актрисы и модели Эмбер Херд, но и его предыдущей жены Ванессе Паради. Адвокат издания назвала Джони Деппа «безнадежным наркоманом», который «буквально сошел с ума», сообщает The Guardian.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд заключили брак в феврале 2015 года, но уже в мае 2016-го актриса подала на развод. Причиной стало заявление актрисы о насилии, которое она регулярно терпела от мужа. В дело вмешалось издания The Sun, которое выпустило несколько статей о том, что Депп «домашний тиран». Актер заявил, что эти материалы клевета, и пытается привлечь издателей к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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