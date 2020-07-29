29 Июль 2020 2020-07-29T12:59:13+03:00

КНДР объявила высший уровень угрозы после сообщений о коронавирусе в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Корейская Народно-Демократическая Республика объявила высший уровень угрозы после сообщений о проникновении в страну коронавируса.

Как сообщает российское посольство в КНДР, дипломатам рекомендовано не покидать Пхеньян, и придерживаться антикоронавирусных мер «в связи с угрозой возникновения в городе Кэсон смертельного и разрушительного бедствия», с том числе не собираться больше пяти человек. Парки и музеи закрыты.

«Нам рекомендовано: не выезжать за пределы города Пхеньян и не совершать выезды по стране; не проводить мероприятия, предполагающие участие большого числа сотрудников, такие как приемы и дружеские встречи; воздерживаться от посещения мест массового скопления», - говорится в сообщении российского диппредставительсва в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU