2020-07-29T12:36:01+03:00
Авто

Автоэксперт прокомментировал идею массового внедрения алкозамков в России

Игорь Моржаретто усомнился в возможности реализации этой идеи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Автоэксперт прокомментировал идею массового использования алкозамковАвтоэксперт прокомментировал идею массового использования алкозамковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Идея внедрения алкозамков во все автомобили на территории России правильная, но реализовать ее будет непросто. Такое мнение выразил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Инициатива, с одной стороны, в тренде. В принципе, по этому пути сейчас идёт мир. Но вопрос на самом деле непростой… Пока не очень понятно, насколько это вещь хорошо работает, надежна ли она. В том смысле, что в любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку… Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги», — цитирует автоэксперта RT.

Ранее стало известно, что до 1 октября Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в массовое производство. Данные устройства не дают завести машину, если в выдохе водителя был выявлен алкоголь.

Напомним, в июне сообщалось, что до конца текущего года алкозамки будут установлены почти во все автомобили столичного каршеринга. Некоторое операторы уже приступили к реализации этой идеи, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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