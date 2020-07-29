2020-07-29T13:02:24+03:00
Общество

После сообщения о коронавирусе у Лукашенко в Кремле рассказали о тестировании Путина

Президент Белоруссии переболел инфекцией бессимптомно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кремль после сообщений о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом рассказали о здоровье российского лидера. Напомним, они контактировали во время Парада Победы в Москве 24 июня, а также на открытии мемориала Советскому солдату в Тверской области 30 июня. Александр Лукашенко переболел коронавирусом без симптомов.

- Путин в порядке, конечно же его тестировали,- сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит "Интерфакс".

В Кремле также сообщили, что информации о том, что Лукашенко болен, ранее они не получали. Но все, с кем в России контактировал президент Белоруссии, чувствуют себя хорошо - "все живы и здоровы", уточнил Песков.

Александр Лукашенко сообщил, что у него нашли антитела к коронавирусу, а значит, он уже переболел, он сам сообщил 28 июля. При этом ни температуры, ни каких-то других проявлений болезни у него не было. Это, по его мнению доказывает, что большая часть людей переносит инфицирование без каких-либо клинических симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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