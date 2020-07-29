Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
Задержание произвели сотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.
«Сегодня ночью … под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», - передает издание.
Как передает РИА Новости, Следственный комитет Белоруссии на данный момент не подтверждает и не опровергает заявление о задержании иностранных боевиков. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что у них пока нет информации.
ИСТОЧНИК KP.RU