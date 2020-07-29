2020-07-29T13:42:39+03:00
В мире

Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании

Задержание произвели сотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Поделиться:
Комментарии: comments12
Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компанииПод Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

«Сегодня ночью … под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», - передает издание.

Как передает РИА Новости, Следственный комитет Белоруссии на данный момент не подтверждает и не опровергает заявление о задержании иностранных боевиков. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что у них пока нет информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24