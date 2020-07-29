29 Июль 2020 2020-07-29T13:42:39+03:00

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В ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

«Сегодня ночью … под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», - передает издание.

Как передает РИА Новости, Следственный комитет Белоруссии на данный момент не подтверждает и не опровергает заявление о задержании иностранных боевиков. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что у них пока нет информации.

ИСТОЧНИК KP.RU