2020-07-29T13:08:58+03:00
Авто

Эксперт рассказал, как восстановится спрос на автомобили с пробегом

Несмотря на пандемию, резких скачков цен не произошло
Елена АКИМОВА
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Авторынок машин с пробегом почти восстановилсяАвторынок машин с пробегом почти восстановилсяФото: Иван МАКЕЕВ
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Эксперт рассказал, как рынок автомобилей с пробегом восстанавливается после волны кризиса. Постепенно спрос налаживается, во многом этому способствует стабильный уровень цен.

Несмотря на перебои и сложности, ценник на машины с пробегом почти не изменился с начала года. Единственный сдерживающий фактор – это острожное поведение банкиров, которые придерживают объемы автокредитования.

- В среднем спрос восстановился на 75%, мы видим устойчивую ситуацию. В период самоизоляции падение спроса было гораздо более значительным — в апреле реализация автомобилей с пробегом составляла всего 15% от показателей начала года, - рассказал ФАН Никита Быков, генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama

В целом российский рынок автомобилей с пробегом составляет порядка 5,4 млн. Это почти в три раза больше, чем объемы продаж новых авто. В 2019 году было продано 1,7 млн машин с нулевым пробегом. По данным Ассоциации европейского бизнеса, снижение продаж новых авто в России в первом полугодии составило более 23%.

Тем временем водителям советуют более осмотрительно подходить к выбору места техосмотра авто.

С 27 июля работа операторов ТО без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству и карается крупным штрафом либо арестом на полгода. Обслуживание в таких центрах может принести целую массу проблем не только предпринимателю, но и клиенту, сообщает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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