2020-07-29T13:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Совещание Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в России 29 июля 2020: обсудят ситуацию с коронавирусом

В ходе совещания президент России оценит перспективы готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совещание Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в России 29 июля 2020Совещание Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в России 29 июля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 29 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе совещания также будут обсуждаться вопрос готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России и также перспективами готовности нашей системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Проведет большое совещание по этой тематике», - рассказал представитель Кремля.

На совещание выступит сам Путин, после чего глава государства заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 российском регионе, из заболевших 26,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Всего по стране инфицированы в 828 990 человек.

Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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