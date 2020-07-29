2020-07-29T13:23:47+03:00
Общество

Минтруд предложил сохранять дату получения пенсии при смене кредитной организации

Ведомство подготовило проект, согласно которому сроки выплат меняться не будут
Анастасия РЫШКОВА
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Пенсионер в праве поменять кредитную организацию без смены сроков получения пенсииПенсионер в праве поменять кредитную организацию без смены сроков получения пенсииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минтруд предложил сохранять дату получения пенсии при смене кредитной организации получателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Если ранее получатель пенсии менял кредитную организацию, то и дата получения средств также могла измениться. Теперь Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, согласно которому пенсии будут выплачиваться без изменения сроков, в случае смены кредитной организации,. Выбор даты останется за пенсионером. На данный момент Пенсионный фонд России производит выплаты которые получатель может забрать в отделении Почта России, кредитных банках и других доставочных организациях.

"Пенсионер вправе по своему усмотрению сменить кредитную организацию, осуществляющую доставку страховых пенсий. В этом случае по действующим правилам может измениться и дата доставки пенсии. Согласно предложенным Минтрудом изменениям, кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств", - сказано в материалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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