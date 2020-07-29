Мексиканский художник представил, что произойдет, когда умрет Губка Боб

29 Июль 2020 2020-07-29T13:43:17+03:00

Ролик собрал 2 миллиона просмотров за 12 часов, репоснул запись в Twitter даже канал Nickelodeon

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В сумасшедшем 2020 году, после пандемии коронавируса, вспышки бубонной чумы и обнаружения новых штаммов гриппа с высокой заразностью, удивить нас, казалось бы, невозможно. Но художник из Мексики Чеко Агулар смог выбить слезу даже из "тертых калачей", он представил, что самый знаменитый обитатель дна океана из Бикини Боттом, Губка Боб Квадратные штаны, умер.

Своим фантазийным роликом он поделился в Twitter. Не прошло и суток, как запись набрала два миллиона просмотров. Альтернативную версию финала мультфильма оценили даже правообладатели сериала, канал Nickelodeon. Твит Агулара репостнул офис компании:

- Святой дельфиний шум, черт! - написали они.

Поклонники персонажа забросали автора сообщения "плачущими смайликами" и стали просить создателей мультфильма никогда так с ними не поступать, мол не хотим видеть, что будет после смерти Губки Боба и вообще, как Губка может умереть.

chekoaguilar92 Художник представил финал мультсериала про Губку Боба

Мексиканец же разошелся по-полной и стал делиться в Instagram подробностями своей версии развития событий. По его сюжету мистер Крабс все-таки продает свое кафе и соглашается отдать Планктону рецепт фирменных бургеров. В оригинальной версии, Планктон чуть ли не в каждой серии пытается этот секрет приготовления блюда украсть.

Домашний питомец Губки Боба, улитка Гэри, обретает после его смерти новый дом - у Сквидварда, который в свою очередь, несмотря на скверный характер, до конца своих дней сохраняет дружбу с Сэнди и Патриком.

Патрик же вечерами смотрит их любимый с Губкой Бобом сериал про морских супергероев, но уже в одиночестве. В итоге, художник рисует, что Патрика хоронят рядом с его лучшим другом.

chekoaguilar92 Патрик без друга будет смотреть их любимый сериал в одиночестве

Другую теорию, о том, что Губка Боб гей, восприняли, кстати, более спокойно. Мексиканского же художника попросили не фантазировать так больше:

chekoaguilar92 Патрик, Сэнди и Сквидвард будут дружить после смерти Губки Боба, считает художник

- Братан, я плакал, - писали в комментариях.

- Если я увижу эту ерунду в сотый раз, я буду реветь в сотый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU