2020-07-29T13:59:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: ситуация с коронавирусом в России еще может качнуться в любую сторону

Российский лидер отметил, что система здравоохранения сработала организованно
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания, отметив, что система здравоохранения в стране сработала организованно, и удалось спасти сотни тысяч жизней

«Число новых выявленных случаев ниже в два раза, чем в пиковые значения. Но ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону», - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что «никаких поводов расслабиться нет». «Обращаюсь ко всем гражданам страны. В ряде субъектов федерации положение остается сложным», - предупредил он.

Путин также отметил, что снимать ограничения надо осторожно, необоснованная поспешность чревата повторным ростом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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