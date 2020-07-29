Путин: ситуация с коронавирусом в России еще может качнуться в любую сторону

29 Июль 2020 2020-07-29T13:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания, отметив, что система здравоохранения в стране сработала организованно, и удалось спасти сотни тысяч жизней

«Число новых выявленных случаев ниже в два раза, чем в пиковые значения. Но ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону», - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что «никаких поводов расслабиться нет». «Обращаюсь ко всем гражданам страны. В ряде субъектов федерации положение остается сложным», - предупредил он.

Путин также отметил, что снимать ограничения надо осторожно, необоснованная поспешность чревата повторным ростом.

ИСТОЧНИК KP.RU