2020-07-29T13:52:22+03:00
Общество

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о ситуации с коронавирусом

Два американских издания, не называя источники, заявили о попытке России исказить данные о пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны журналистов США в адрес России похожи на фобию. Напомним, два американских издания The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что бывшие сотрудники ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через Интернет.

- Поэтому в данном случае даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации,- приводит слова Пескова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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