Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о ситуации с коронавирусом

29 Июль 2020 2020-07-29T13:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны журналистов США в адрес России похожи на фобию. Напомним, два американских издания The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что бывшие сотрудники ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через Интернет.

- Поэтому в данном случае даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации,- приводит слова Пескова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU