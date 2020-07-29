Путин прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в России
Президент признал, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
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Президент Владимир Путин заявил, что снимать ограничения надо осторожно. Поскольку необоснованная поспешность чревата повторным ростом.
- По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса может обостриться,- сказал президент во время совещания 29 июля, посвященном эпидситуации в России. - Надо просчитать все риски и их сочетания. Чтобы граждане получали медицинскую помощь в полном объеме и без сбоев. Дабы не вводить масштабных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU