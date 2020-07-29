Россиянам рекомендуют оформлять страховку при выезде за границу

29 Июль 2020 2020-07-29T13:56:55+03:00

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Глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя возобновление авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией, заявила, что российским туристам рекомендуется приобретать страховки для поездок за границу, а также соблюдать все положенные меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса в мире.

"Мы никогда не пытались искусственно ограничивать поездки за рубеж. У граждан должна быть свобода выбора, если, конечно, не встают вопросы безопасности. В данном случае, как мы проговаривали, шли двусторонние переговоры, границы должны открываться на двусторонней основе. Договоренность достигнута по трем странам, соответственно, наши граждане свободно могут выбирать поездки в эти страны, которые с 1 числа открываются", - сказала Догузова.

Но глава ведомства также отметила, что, планируя поездку, граждане России должны взвешивать все возможные риски.

"Ситуация в мире еще не стабильная, коронавирус не побежден поэтому мы рекомендуем обязательно оформлять страховки на всякий случай. Выбирайте поездки, но обязательно будьте аккуратны, старайтесь соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в закрытых помещениях", - сказала глава Ростуризма в среду в эфире телеканала "Россия24".

Напомним, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. В их список входит Турция, Великобритания и Танзания.

ИСТОЧНИК KP.RU