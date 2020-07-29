Голикова рассказала о важности вакцинации против гриппа

29 Июль 2020 2020-07-29T14:06:09+03:00

По прогнозу экспертов, в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В совместно с коронавирусом

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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию против гриппа. По ее словам, эксперты прогнозируют, что в эпидемический сезон в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В и коронавируса.

Голикова рассказала, что вакцинацией против гриппа должны быть охвачены не менее 60% населения, из групп риска - не менее 75%. Одна поставка вакцины произойдет 31 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU