Голикова рассказала о важности вакцинации против гриппа
По прогнозу экспертов, в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В совместно с коронавирусом
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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию против гриппа. По ее словам, эксперты прогнозируют, что в эпидемический сезон в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В и коронавируса.
Голикова рассказала, что вакцинацией против гриппа должны быть охвачены не менее 60% населения, из групп риска - не менее 75%. Одна поставка вакцины произойдет 31 августа этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU