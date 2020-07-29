Минздрав: на аппаратах ИВЛ находится три тысячи пациентов с коронавирусом
Глава Минздрава Мурашко сообщил, что на сегодняшний день на аппаратах ИВЛ находиться три тысячи пациентов с коронавирусом, развернуто 156 тысяч коек. Тогда как в марте в больницах было с 25 тысяч развернутых койками, а в мае их число увеличили до 185 тысяч, 25 тысяч из которых - реанимационная защита.
По словам министра, в обеспечении помощи больным COVID-19 задействовано более 500 тысяч медицинских сотрудников.
Кроме того, на данный момент из 29 перепрофилированнх медицинских учреждений в Москве 23 уже вернулись к обычному режиму работы. Однако Мурашко отметил, сто необходимое оборудование осталось и в случае необходимости в них больным коронавирусом окажут необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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