2020-07-29T14:46:00+03:00
Коронавирус Covid-19

По оценкам ученых, коронавирус остается на поверхностях до 48 часов, сообщила Попова

Глава Роспотребнадзора отметила, что вирус "не столь устойчив", поэтому правила дезинфекции позволяют избавиться от него в течение нескольких секунд
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По оценкам ученых коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако отметила, что вирус "не столь устойчив", поэтому правила дезинфекции позволяют от него избавиться в течение нескольких секунд.

Кроме того, по ее словам, коронавирус ни в морской ни в пресной воде не размножается. "Пока таких рисков нет, вирус не устойчив к воздействию температур и кипячение его убивает", - отметила она.

Попова уточнила, что российские ученые продолжают изучать коронавирус и со всех регионов данные поступают в центр "Вектор", и отметила, что за время циркуляции в России геномы вируса не претерпели существенных изменений

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ИСТОЧНИК KP.RU

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