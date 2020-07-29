По оценкам ученых, коронавирус остается на поверхностях до 48 часов, сообщила Попова
По оценкам ученых коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако отметила, что вирус "не столь устойчив", поэтому правила дезинфекции позволяют от него избавиться в течение нескольких секунд.
Кроме того, по ее словам, коронавирус ни в морской ни в пресной воде не размножается. "Пока таких рисков нет, вирус не устойчив к воздействию температур и кипячение его убивает", - отметила она.
Попова уточнила, что российские ученые продолжают изучать коронавирус и со всех регионов данные поступают в центр "Вектор", и отметила, что за время циркуляции в России геномы вируса не претерпели существенных изменений
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ИСТОЧНИК KP.RU
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