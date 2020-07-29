2020-07-29T15:42:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Существенных мутаций коронавируса в России не произошло, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в центр "Вектор" приходят данные о вирусе по всей стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Существенных мутаций коронавируса в России не произошло, заявила ПоповаСущественных мутаций коронавируса в России не произошло, заявила ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Существенных мутаций коронавирусной инфекции в России не произошло. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что российские специалисты продолжают изучать COVID-19, и со всех регионов страны данные поступают в центр «Вектор».

«Анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории РФ не выявили, которые влияли бы на развитие эпидситуации», - сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания, которое было посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.

Попова рассказала, что на сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавирусной инфекции, а каждый месяц научный центр «Вектор» осуществляет чтение в среднем 150 геномов вируса.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания главный санитарный врач России предупредила россиян о новых вирусах гриппа, от которых ранее, в прошлые сезоны, граждане не прививались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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