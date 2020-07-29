2020-07-29T15:23:26+03:00
Общество

В Москве показатель заболеваемости коронавирусом в 10 раз ниже пиковых значений

Об этом на совещании по эпидситуации в России рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Москве отменили большую часть ограничений, связанных с коронавирусомВ Москве отменили большую часть ограничений, связанных с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении среднесуточного числа зараженных. Пик в столице миновал и теперь новых случаев регистрируется меньше, чем выписывается из больниц людей, победивших коронавирус.

- Если брать период пика заболеваемости, то число зараженных снизилось в 10 раз. Идем в коридоре 650 случаев, плюс минус 50,- сказал он в ходе совещания по эпидситуации в России.

Он уточнил, что по такой же схеме развивается и ситуация в крупнейших городах мира.

- Поступление больных в наш коечный фонд меньше, чем выписываемых. Количество больных, которые находятся в реанимации - постоянно уменьшается,- уточнил Собянин.

Он сообщил, что большую часть ограничений, введенных из-за коронавиурса, в Москве уже сняли - нет больше самоизоляции, пропускного режима, работают учреждения культуры, магазины и кафе. Но массовые мероприятия отменять не станут минимум до конца августа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наконец-то! Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа
Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны
Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы
Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга
Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию
ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе
Водка убивает коронавирус за полминуты, рассказала Попова
Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Владимир Путин высказался о прививках от гриппа