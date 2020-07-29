Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов

29 Июль 2020 2020-07-29T15:15:13+03:00

За дело о смертельном ДТП Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер вернулся домой после первого судебного заседания по делу о ДТП [видео]

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Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о громком ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Первое заседание, которое было намечено на 27 июля, перенесли на 30 число.

Сразу после оглашения данного решения, Михаила Ефремова доставили домой. У подъезда его поджидали десятки журналистов, но общаться с прессой актер не стал.

Он молча прошел в подъезд, а потом вдруг резко развернулся и со всей силы захлопнул дверь.

После этого актер прошел на свой этаж в сопровождении полицейского. Не проронив ни слова, он вместе с сотрудником скрылся за дверью, сообщает Пятый канал.

Тем временем адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что его доверитель отказался давать показания в суде, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Кстати, поддержать актера к зданию суда пришли толпы поклонников. Чтобы провести обвиняемого к автомобилю, сотрудникам суда пришлось разгонять многочисленных представителей прессы, обывателей и поклонников актёра.

Одни стояли с плакатами в поддержку подсудимого, другие наоборот, упрекали Ефремова и кричали: «Почему вы не извинились?», «Мы с вами!» и «Требуем пожизненного заключения!».

Авария, за которую судят актера, произошла 8 июня. Джип актёра протаранил фургон доставки на Садовом кольце. За гибель курьера Сергея Захарова Ефремову, который находился за рулём под наркотиками и алкоголем, грозит до 12 лет за решеткой

Ефремов захлопнул дверь перед толпой журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU