Сергей Собянин рассказал, планируют ли разрешить массовые мероприятия в Москве

29 Июль 2020 2020-07-29T15:24:59+03:00

В Москве уже отменили самоизоляцию, пропускной режим, сняли запрет на работу учреждений культуры и отдыха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве сняли почти все ограничения, введенные из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда снимут последние ограничения по коронавирусу. Напомним, отменять блокировку в России решили в обратной последовательности, то есть последними снимут запрет на ограничения, введенные в самом начале пандемии. Это запрет на массовые мероприятия, обязательное ношение масок.

- Меры ограничений в большинстве случаев сняты. Но важно, чтобы выполнялись санитарные требования врачей. Мы скорее всего не будем снимать запрет на массовые мероприятия, оставим текущее положение до конца августа,- сообщил он в ходе совещания по эпидситуации в России.

Он согласился с коллегами, что к осени необходимо подготовиться к традиционной вспышке сезонных респираторных заболеваний:

- Нам надо учиться вновь разделять потоки на ковидных больных и стандартных ОРВИ,- сказал мэр Москвы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила - осенью стоит ждать вирусы гриппа, от которых не прививались в прошлых сезонах. Пациентов с разными вирусными инфекциями нельзя располагать в одной палате. Поэтому стоит задача снизить заболеваемость гриппа, тем более вакцины от него есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU