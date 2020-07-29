Путин озвучил главные требования к вакцине от коронавируса
Президент Владимир Путин рассказал о призводстве вакцины от коронавируса. В стране по данным Минздрава 17 перспективных вакцин, часть которых уже на финальных стадиях испытаний. Две вакцины должны получить разрешение на производство уже в 2020 году.
- Создание вакцины от коронавируса - очень важное направление,- сказал в финале совещания по эпидситуации 29 июля президент Владимир Путин. - Ключевыми требованиями к вакцине являются доказанная эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной. Поэтому нужно действовать строго и аккуратно.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от центра Гамалеи, которую уже проверили на добровольцах, прошла проверку на безопасность. На сентябрь запланировано масштабное производство препарата.
Есть еще одна российская вакцина - разработка научного центра "Вектор". В сентябре завершатся клинические испытания, вакцина получит государственную регистрацию, соответственно, первую партию планируют получить уже в октябре 2020 года.
Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU