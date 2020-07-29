2020-07-29T15:32:20+03:00
Общество

Путин озвучил главные требования к вакцине от коронавируса

Президент провел 29 июля совещание по эпидситуации в России
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин рассказал о призводстве вакцины от коронавируса. В стране по данным Минздрава 17 перспективных вакцин, часть которых уже на финальных стадиях испытаний. Две вакцины должны получить разрешение на производство уже в 2020 году.

- Создание вакцины от коронавируса - очень важное направление,- сказал в финале совещания по эпидситуации 29 июля президент Владимир Путин. - Ключевыми требованиями к вакцине являются доказанная эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной. Поэтому нужно действовать строго и аккуратно.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от центра Гамалеи, которую уже проверили на добровольцах, прошла проверку на безопасность. На сентябрь запланировано масштабное производство препарата.

Есть еще одна российская вакцина - разработка научного центра "Вектор". В сентябре завершатся клинические испытания, вакцина получит государственную регистрацию, соответственно, первую партию планируют получить уже в октябре 2020 года.

Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наконец-то! Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа
Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны
Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы
Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга
Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию
ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе
Водка убивает коронавирус за полминуты, рассказала Попова
Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Владимир Путин высказался о прививках от гриппа