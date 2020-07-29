2020-07-29T15:55:30+03:00
Общество

Владимир Путин высказался о прививках от гриппа

Российский лидер призвал правительство приложить "особые усилия" на профилактические работы в сфере здравоохранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость проведения профилактических мер, в первую очередь обеспечить вакцинацию против гриппа

«Самое главное - защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность семей. Все органы власти должны выстраивать действия в этой логике … Хотел бы отметить несколько приоритетных мер. Особые усилия сейчас на профилактической работе, в первую очередь - прививки от гриппа», - заявил российский лидер.

Путин напомнил, что в прошлом году прививки от гриппа сделали более половины граждан, что «защитило жизни миллионов граждан». Глава государства отметил, что ставить прививку от гриппа или нет - личный выбор каждого человека. «Принцип добровольности должен соблюдаться», - подчеркнул президент в ходе совещания, которое было посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию против гриппа, отметив, что в эпидемический сезон в стране ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В и коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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