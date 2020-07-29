В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Ротация региональных руководителей сферы здравоохранения является нормальным явлением, которое может происходить динамичнее в период коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной», - отметил представитель Кремля, объяснив такую тенденцию тем, что некоторые работники «могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная»
Песков добавил, что «это нормально», особенно в тех условиях, когда «регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии»
Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в некоторых регионах страны сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения. На прошлой неделе, 25 июля, в отставку ушел глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш.
ИСТОЧНИК KP.RU