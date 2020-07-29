2020-07-29T15:15:11+03:00
Экономика

Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9

ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на 30 июля
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 30 июля 2020 годаКурс рубля на 30 июля 2020 годаФото: REUTERS
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Центробанк России установил курс рубля на 30 июля 2020 года, в соответствии с которых евро вырос на 65,1 копейки, достигнув отметки в 84,9 рубля. Курс американской валюты увеличился на 31,52 копейки до 72,23 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, которая включает в себя 0,55 американского доллара и 0,45 евро, по официальному курсу от Банка России на грядущий четверг, составила 77,9 рубля, увеличившись на 46,63 копейки.

Напомним, что российский рубль существенно упал в цене по отношению к доллару и евро с начала текущего года на фоне сложной ситуации в финансовых рынках из-за пандемии коронавирусной инфекции и обвала цен на нефтяные ресурсы.

Как сообщал сайт kp.ru, в середине этого месяца в ходе совещания министры ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти в мире. С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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