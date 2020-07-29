2020-07-29T15:14:08+03:00
Наука

Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel

«Имена» помогут спасти жизни, если человек получит укус такой мухи
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
австралийские мухи получили имена в честь героев Marvelавстралийские мухи получили имена в честь героев MarvelФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Австралии назвали пять новых видов мух в честь героев вселенной Marvel. Всего было открыто 165 видов, но лишь пять стали счастливыми обладателями известных имен. Об этом сообщается на портале государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии.

Хуанита Родригес, эксперт объединения, рассказала, что выбор обусловлен не только уникальностью, но и важностью. Понимая разницу между видами, специалисты смогут спасти чьи-то жизни.

По данным ученых, четыре вида получили яркие названия вселенной комиксов: муха Daptolestes bronteflavus (светлый гром) названа в честь Тора, муха Daptolestes illusiolautus (элегантная хитрость) – в честь Локи, Daptolestes feminategus (женщина, одетая в кожу) – носит новое название из-за своей схожести с Черной вдовой, а Humorolethalis sergius (что с латинского переводится как влажный и смертельный) названа в честь Дэдпула.

У последней, на тельце есть отметки, которые делают ее похожей на персонажа комиксов. И еще один новый вид был назван в честь создателя комиксов Стэна Ли - Daptolestes leei. У этой мухи есть отметины вокруг глаз, которые похожи на очки и усы, за что ей было отдано почетное имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа
Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны
Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы
Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга
Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию
ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе
Водка убивает коронавирус за полминуты, рассказала Попова
Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Владимир Путин высказался о прививках от гриппа