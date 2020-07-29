Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе

29 Июль 2020 2020-07-29T15:31:04+03:00

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Маргарита Грачева, ставшая по трагическому стечению обстоятельств наиболее ярким примером домашнего насилия в России, объявила о своей будущей свадьбе. Имя жениха пока что скрывается, но торжество пройдет уже осенью этого года.

- Да, в сентябре я выхожу замуж, в настоящее время идет активная подготовка к свадьбе, - написала Маргарита Грачева в своих социальных сетях, и уже через пару часов опубликовала историю со скрином, на котором видны весьма негативные комментарии от некоторых пользователей сети.

На женщину обрушилась волна критики. «Еще не наигралась? Жизнь тебя ничему не учит», «Как достала, просто пиарится», - написали хейтеры. Впрочем, несмотря на огромное количество негативных комментариев, большинство пользователей все-таки поздравили Маргариту.

- Хейтеры всегда есть и будут. Это негативные комментарии из социальных сетей серпуховской газеты, где опубликовали сообщение о будущей свадьбе. У меня в сетях, как правило, такое не пишут, - рассказала Маргарита Грачева в интервью kp.ru.

Напомним, что трагедия случилась в 2017 году в подмосковном Серпухове. Супруг Маргариты (уже бывший, разумеется) Дмитрий Грачев вывез ее в лес и отрубил кисти руки из-за подозрения в измене. Медики чудом смогли спасти левую руку женщины, а правую заменили протезом. Садиста приговорили к 14 годам колонии. Через год после случившегося Грачева написала книгу «Счастлива без рук», где рассказала о том, через что ей пришлось пережить, чтобы снова обрести счастье.

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ИСТОЧНИК KP.RU