2020-07-29T15:31:04+03:00
Общество

Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе

Несмотря на огромное количество негатива, большинство пользователей все-таки поздравили будущую невесту
Александр РОГОЗАКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбеМаргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Маргарита Грачева, ставшая по трагическому стечению обстоятельств наиболее ярким примером домашнего насилия в России, объявила о своей будущей свадьбе. Имя жениха пока что скрывается, но торжество пройдет уже осенью этого года.

- Да, в сентябре я выхожу замуж, в настоящее время идет активная подготовка к свадьбе, - написала Маргарита Грачева в своих социальных сетях, и уже через пару часов опубликовала историю со скрином, на котором видны весьма негативные комментарии от некоторых пользователей сети.

На женщину обрушилась волна критики. «Еще не наигралась? Жизнь тебя ничему не учит», «Как достала, просто пиарится», - написали хейтеры. Впрочем, несмотря на огромное количество негативных комментариев, большинство пользователей все-таки поздравили Маргариту.

- Хейтеры всегда есть и будут. Это негативные комментарии из социальных сетей серпуховской газеты, где опубликовали сообщение о будущей свадьбе. У меня в сетях, как правило, такое не пишут, - рассказала Маргарита Грачева в интервью kp.ru.

Напомним, что трагедия случилась в 2017 году в подмосковном Серпухове. Супруг Маргариты (уже бывший, разумеется) Дмитрий Грачев вывез ее в лес и отрубил кисти руки из-за подозрения в измене. Медики чудом смогли спасти левую руку женщины, а правую заменили протезом. Садиста приговорили к 14 годам колонии. Через год после случившегося Грачева написала книгу «Счастлива без рук», где рассказала о том, через что ей пришлось пережить, чтобы снова обрести счастье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будут только близкие»: Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, раскрыла детали будущей свадьбы

Молодая женщина рассказала kp.ru, что планирует выйти замуж уже в сентябре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа
Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны
Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы
Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга
Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию
ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе
Водка убивает коронавирус за полминуты, рассказала Попова
Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Владимир Путин высказался о прививках от гриппа