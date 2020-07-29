Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию

Россия готовится ко второй волне коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, как готовится Россия ко второй волне коронавируса,и что будет, если она все-таки придет, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Эксперт отметил, что на фоне Европы, в России в данный момент все в порядке. Начинают работать кинотеатры, театры готовятся открывать новый сезон, заработали музеи.

«Мы продолжаем контролировать ситуацию, измеряется все время число людей, которые заражаются коронавирусом. Если пойдут плохие цифры, переход от неподготовленности к подготовленности делается очень быстро. Ведь главное в такой подготовке – это то, что у нас есть больницы, соответствующие отделения, оборудование, подготовленные врачи. А ввести режим масок, укрепить режим масок, самоизоляции – это дело очень быстрое. И здесь не нужна какая-то сверхособая подготовка», - считает Альтштейн.

Профессор также затронул тему вакцины, которая по данным Минздрава поступит в оборот осенью.

«Вакцина – это препарат профилактический. Им не лечат от ковида. Этот препарат применяется для профилактики. Стационары эту вакцину не ждут. То, что она появится в гражданском обороте, это, конечно, определенное преувеличение. Потому что, чтобы это носило серьезный характер, эта вакцина должна быть окончательно апробирована», - отметил вирусолог.