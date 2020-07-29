2020-07-29T15:55:53+03:00
Авто

В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга

Приборы смогут блокировать зажигание авто при фиксации паров алкоголя
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили инициативу устанавливать на машины алкозамкиВ Госдуме оценили инициативу устанавливать на машины алкозамкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Госдуме предложили начать установку алкозамков на автомобили с каршеринга. Минпромторг планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление».

Планируется, что умный прибор будет блокировать зажигание автомобиля в случае, если в выдохе водителя зафиксированы пары алкоголя.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев уверен, что прежде всего систему нужно опробовать на арендных автомобиля.

- К сожалению, движение людей на каршеринге у нас бесконтрольное. До сих пор нет обмена базами данных по лишенным правам. И поэтому я считаю эту технологию надо здесь использовать, - комментирует «Известиям» депутат.

Что касается массовой установки системы на все автомобили, то это пока не целесообразно.

- Мы сейчас не можем судить о том, насколько эффективны или неэффективны алкозамки, как они будут работать. Возможно, кто-то найдет способ их обмануть. Поэтому логично, что внедрять их на всех автомобилях, в том числе новых, нельзя, — сказал Васильев.

Расширять охват авто можно только в случае успеха с каршерингом.

У автоюристов инициатива вызывает массу вопросов. Например, почему обычный водитель должен платить за замок. Данные устройства целесообразно устанавливать на машины тех, кто уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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