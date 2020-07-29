2020-07-29T16:12:24+03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы

Специалисты приступили к проверке
Анастасия РЫШКОВА
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Поступило сообщение о минировании московских вокзаловПоступило сообщение о минировании московских вокзаловФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 29 июля поступило анонимное сообщение, что железнодорожные вокзалы Москвы заминированы.

"Поступило анонимное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов столицы. Специалисты приступили к проверке", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По предварительным данным, все вокзалы работают в обычном режиме, угроза взрыва не подтверждается, и эвакуация не проводится.

Напомним, что на этой неделе это второй случай анонимного оповещения об угрозе минирования московских зданий. Во вторник, 28 июля неизвестные сообщили об угрозе взрыва пятидесяти столичных предприятий. В их числе оказались аэропорт Домодедово, Vnukovo Outlet Village, "Савеловский" и ТРЦ "Город", а также здании редакции издательского дома "Комсомольская правда". Специалисты проверили места предполагаемых взрывов, были вызваны кинологи с собаками. Но ни одно из анонимных сообщений не было подтверждено специальными службами города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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