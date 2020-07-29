Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны

29 Июль 2020 2020-07-29T16:12:29+03:00

Российские военные должны были перевезти истребитель МиГ-29 из Московской области в Тверскую [видео]

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Министерство обороны опубликовало ролик, на котором можно посмотреть, как происходит транспортировка истребителя четвертого поколения МиГ-29 внутри самолета Ан-22.

Российские военные должны были перевезти истребитель МиГ-29 из Московской области в Тверскую, где его планируют установить в качестве памятника на территории Тверского суворовского училища. Для этого с истребителя МиГ-29 сняли хвостовое оперение и крылья, которые разместили на ложементах, а фюзеляж закрепили в грузовой кабине Ан-22.

СПРАВКА:

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Работы по созданию лёгкого фронтового истребителя нового поколения в СССР развернули в конце 1960-х годов. К 2020 году АО «РСК "МиГ"» произвело свыше 1,4 тысячи истребителей МиГ-29.

Истребитель оснащён комплексом обороны, предназначенным для своевременного предупреждения лётчика об угрозе нападения, постановки помех системам наведения ракет противника и информирования о направлении возможной атаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793319" frameborder="0"></iframe> Транспортировка истребителя МиГ-29 военно-транспортным Ан-22 «Антей».

ИСТОЧНИК KP.RU