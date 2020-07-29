29 Июль 2020 2020-07-29T16:54:01+03:00

Турция заявила о готовности разрешить «любую озабоченность» США по поводу С-400 и F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о готовности Анкары устранить любую обеспокоенность Вашингтона по поводу несовместимости российской зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35.

«Мы готовы разрешить любую озабоченность США по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле», - заверил Минобороны

Кроме того, Акар напомнил, что Турция является не только клиентом США, но также партнёром программы и безопасность технологии F-35, отметил, что Анкара продолжала производство компонентов американских истребителей после того, как Вашингтон исключили ее из программы,

Министр также прокомментировал законопроект Конгресса США о санкциях в отношении Турции за закупку российских С-400 «Триумф». Он выразил уверенность в том, что Анкара и Вашингтон будут «продолжать идти в более позитивном ключе», а Конгресс США «будет действовать в целях укрепления партнерства, а не политики применения угроз по отношению к союзникам».

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. США изначально выступал резко против поставок российских ЗРК в турецкую армию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от С-400.

Турция уже испытала российские ЗРК на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II. Накануне генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о поставке второй партии С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU