Регионы получат девять миллиардов рублей на льготы россиянам по оплате ЖКХ
Глава российского правительства Михаил Мишустин в среду, 29 июля, подписал распоряжение, согласно которому регионам государства будет перечислено более девяти миллиардов рублей на предоставление льгот населению по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
- В 30 регионах России появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств. На данные цели в текущем году в общей сложности предусмотрено более 106 миллиардов рублей, - отмечается в сообщении.
Представители правительства России уточнили, что речь идет о предоставлении льгот отдельным категориям россиян, в которые входят ветераны, инвалиды и люди, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. По закону, они должны будут оплачивать только половину стоимость жилищно-коммунальных услуг, а оставшуюся половину выплатит регион. Расходы субъектов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.
Напомним, что накануне кабинет министров также распределил ассигнования для выплат социальным работникам, безработным, а также семьям с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU