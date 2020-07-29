Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тысяч военных

29 Июль 2020 2020-07-29T18:35:01+03:00

Пентагон решил вывести почти 12 тысяч военных из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна часть военнослужащих отправится в США, а вторая - передислоцируется в другие страны ЕС

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Пентагон принял решение вывести из Германии 11,9 тысячи своих военнослужащих.

Согласно заявлению Министра обороны США Марка Эспера, половина военных, а именно 6,4 тысяч человек, будут возвращены в Соединённые Штаты Америки. Остальная часть военнослужащих будет передислоцирована в Европе.

Глава Пентагона не исключил, что военных направят в Польшу и Прибалтику.

Марк Эспер уточнил, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться "на востоке и в районе Черного моря", чтобы обеспечить «сдерживание» России и безопасность союзников на юго-восточном фланге.

Но при этом поступили новости от газеты Wall Street Journal, которая ссылается на свой источник, что Пентагон намерен передислоцировать более 9,5 тысячи своих военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию. А также, что штаб Европейского командования Вооруженных сил США будет перенесен в Бельгию.

«Вывод американских войск из Германии начнется в течение нескольких недель», - сказал Эспер.

По словам главы американского ведомства, для этого нужно решить несколько внешнеполитических и организационных вопросов

Ранее президент США уже говорил о возможности перебросить часть военных сил из Германии в Польшу. Но акцентировал на том, что польскому лидеру придется заплатить за дополнительную военную помощь. При этом Дональд Трамп заявлял, что планирует сохранить с Россией дружеские отношения несмотря на то, что возможно отправит войска на польские границы.

ИСТОЧНИК KP.RU