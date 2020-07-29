Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19

29 Июль 2020 2020-07-29T17:22:50+03:00

Специалист уверен, что вторая волна может обойти нас стороной

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Россия может обойтись без повторного введения жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Для этого нужно соблюдать доступные всем меры профилактики COVID-19, заявил инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

В первую очередь это касается медицинских масок. Это средство защиты, по мнению Покровского, необходимо носить всем и не пренебрегать им.

- Минимальные требования могут быть достаточно эффективны, но их надо соблюдать, - напоминает Покровский.

Это позволит избежать повторной остановки производств, перевода учебы в дистанционный формат.

- Сейчас мы видим стабилизацию эпидемического процесса, тяжелых случаев заболевания не так уж много. Теперь нужно следить, чтобы не было ухудшения ситуации, - отметил специалист в беседе с ФАН.

Это очень важно, так как люди стали забывать об элементарных мерах предосторожности.

Тем временем, вызвавший нынешнюю пандемию коронавирус мог перейти межвидовой барьер и позаимствовать фрагмент человеческого гена еще в 2012 году, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU