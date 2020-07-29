2020-07-29T17:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19

Специалист уверен, что вторая волна может обойти нас стороной
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эпидемиолог посоветовал, как избежать второй волны самоизоляцииЭпидемиолог посоветовал, как избежать второй волны самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Россия может обойтись без повторного введения жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Для этого нужно соблюдать доступные всем меры профилактики COVID-19, заявил инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

В первую очередь это касается медицинских масок. Это средство защиты, по мнению Покровского, необходимо носить всем и не пренебрегать им.

- Минимальные требования могут быть достаточно эффективны, но их надо соблюдать, - напоминает Покровский.

Это позволит избежать повторной остановки производств, перевода учебы в дистанционный формат.

- Сейчас мы видим стабилизацию эпидемического процесса, тяжелых случаев заболевания не так уж много. Теперь нужно следить, чтобы не было ухудшения ситуации, - отметил специалист в беседе с ФАН.

Это очень важно, так как люди стали забывать об элементарных мерах предосторожности.

Тем временем, вызвавший нынешнюю пандемию коронавирус мог перейти межвидовой барьер и позаимствовать фрагмент человеческого гена еще в 2012 году, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил идею массово ввести алкозамки для автомобилей
Спрос на авиабилеты вырос на треть
"Сам виноват, увы!": адвокат показал записку с признанием Михаила Ефремова
Краснодарский край прорабатывает комплекс антикризисных мер для туротрасли
Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19
Регионы получат девять миллиардов рублей на льготы россиянам по оплате ЖКХ
В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений
Турция заявила о готовности разрешить «любую озабоченность» США по поводу С-400 и F-35
Сергей Жорин назвал причины, по которым адвокаты Ефремова не явились на первое заседание
В Индии полиция арестовала козу за отсутствие защитной маски
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа
Видео перевозки истребителя МиГ-29 внутри самолета Ан-22 опубликовало Минобороны
Неизвестные сообщили о «минировании» железнодорожных вокзалов Москвы
Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
В Госдуме предложили начать установку алкозамков с каршеринга
Альтштейн: Россия готовится ко второй волне коронавируса, но по своему сценарию
ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Маргариту Грачеву затравили в соцсетях за сообщение о свадьбе
Водка убивает коронавирус за полминуты, рассказала Попова
Взбешенный Ефремов резко захлопнул дверь перед толпой журналистов
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах
Владимир Путин высказался о прививках от гриппа