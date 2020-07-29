Краснодарский край прорабатывает комплекс антикризисных мер для туротрасли

29 Июль 2020 2020-07-29T17:25:09+03:00

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Власти Краснодарского края в качестве антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса выделят в следующем году порядка 500 млн рублей из регионального бюджета на поддержку детского отдыха. Еще 200 млн рублей направят на развитие туризма. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а в индустрии детского отдыха эксперты не исключают массовое закрытие оздоровительных лагерей. Причина очевидна-убытки от длительного простоя. Глава региона уверен, что без помощи властей этой сфере придётся трудно.

"Мы сейчас прорабатываем очередной пакет антикризисных мер. Около 480 млн рублей в 2021 году планируем направить из краевого бюджета на поддержку детского отдыха. Еще 200 млн рублей намечено выделить на благоустройство объектов турпоказа и организацию туристических событий", - сказал Вениамин Кондратьев.

В министерстве экономики уточнили, что на субсидирование затрат по обустройству и ремонту объектов турпоказа планируют выделить 100 млн рублей. Еще столько же – на проведение крупных мероприятий в Краснодарском крае. Те, что будут способствовать желанию туристов приехать, посмотреть, поучаствовать.

Что касается детского отдыха, здесь планируется возмещение затраты на ремонт помещений при подготовке к курортному сезону, снизить до 0.01% ставку налога на имущество организаций, субсидировать детским лагерям и здравницам затраты на профилактику.