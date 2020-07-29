Житель Флориды купил Lamborghini за коронавирусные льготы

29 Июль 2020 2020-07-29T18:10:34+03:00

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Дэвид Хайнс получил обманным путем получил льготы в банках Флориды и купил себе новый Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. 29-летний мужчина взял несколько льготных кредитов на выплату зарплат, которые предусмотрены федеральной программой по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса.

Он обратился в несколько банков сразу от лица разных компаний. Общая сумма запроса составила 11,5 миллиона евро. Просьбу клиента одобрило лишь несколько организаций и ему выдали три с половиной миллионов евро.

€270 тысяч он потратил на покупку автомобиля Lamborghini. На остальные средства мужчина отдыхал в дорогих отелях и покупал вещи в бутиках, пишет us51.tv.

Мужчину задержали, дорогой автомобиль и оставшиеся средства были изъяты.

Во Флориде предусмотрена программа поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Согласно ей владельцы компаний могут брать кредит под 1 процент со сроком погашения два года на выплату зарплаты сотрудникам, а также оплату аренды и коммунальных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU