2020-07-29T17:57:51+03:00
Экономика

Спрос на авиабилеты вырос на треть

Снятие ограничений совпало с сезоном отпусков, что помогло в восстановлении авиации
Елена АКИМОВА
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Спрос на авиабилеты вырос на третьСпрос на авиабилеты вырос на третьФото: Юрий КОЗЛОВ
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Гражданская авиация постепенно выходит из кризиса. Спрос на билеты вырос по итогам июня на треть. Уверенное восстановление отрасли аналитики объясняют снятием карантинных ограничений в стране. Этот период совпал со стартом курортного сезона и поэтому россияне устремились на морские побережья.

- Мы видим реализацию отложенного спроса. Раньше нельзя было без уважительной причины посещать другие города, теперь же все отправились путешествовать, - говорит Rt экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

В пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix отметили, что с начала лета продажи по внутренним направлениям выросли на 6%. Самыми популярными стали Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа.

Цена на билеты сравнительно невысока: перелет стоит на 15% дешевле, чем годом ранее. А новости о б открытии границ спровоцировали всплеск спроса на международные рейсы.

- Даже заметный рост цен на билеты в Турцию не остановил путешественников. За перелет в Анталью придется заплатить на 42% больше, чем годом ранее, - отметили в пресс-службе туристического сервиса «Туту.ру».

Для того, чтобы отдохнуть в Турции после открытия границ, россиянам придется соблюдать несколько новых правил. Но виза и тест на коронавирус не потребуются, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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