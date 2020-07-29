2020-07-29T19:02:20+03:00
Общество

Эксперт оценил идею массово ввести алкозамки для автомобилей

На радио «КП» Андрей Ломанов отметил, что приборы есть смысл внедрить в такси и каршеринге, но не в частном транспорте
Ксения АНУФРИЕВА
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Минпромторг России разрабатывает концепцию массового введения алкозамков для новых автомобилейМинпромторг России разрабатывает концепцию массового введения алкозамков для новых автомобилейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Минпромторг России в настоящее время разрабатывает концепцию массового введения алкозамков для автомобилей – специальных приборов, которые распознают, что водитель пьян, и блокируют замок зажигания. Пока речь об установке агрегата на авто российской сборки, сошедших с конвейера. Такую систему хотят разработать и внедрить до конца текущего года.

В эфире Радио «Комсомольская правда» автоэксперт Андрей Ломанов оценил такую идею. По его мнению, совершенно непонятно, зачем алкозамки нужны на частном транспорте.

- Наши дальнобойщики еще в далекие годы смеялись, когда шведы начали ставить алкозамки на фуры. Мужик садился, просил прохожего дунуть в датчик, машина заводилась, а дальше анализа никакого не было. Вообще, это не новая вещь, логистические компании давно пользуются. Совершенно непонятно, зачем они нужны на частном транспорте и какие баллы вообще собираются автопроизводителям давать за то, что там будет стоять алкозамок. Машина ведь сильно подорожает, мало кто захочет играть в такую игру, - объяснил Андрей Ломанов.

Автоэксперт отметил, что алкозамки, скорее всего, появятся на перевозящем пассажиров транспорте: общественном и такси, а также на коммерческом. Единственный случай, когда прибор могут поставить на частные автомобили – если их владелец однажды уже провинился и был пойман пьяным за рулем. Хотя и это, по мнению специалиста, маловероятно.

- Еще я подумал, что вполне вероятно, что заговорили они об этом, потому что очень много же людей на каршеринге ездят в состоянии алкогольного опьянения. Это такая немножко неконтролируемая история и вот там, наверное, алкозамок как раз очень бы пригодился, - добавил Ломанов.

Как ранее писал сайт kp.ru, другие автоэксперты и простые водители также раскритиковали такую инициативу министерства. В общей сложности, не так много водителей садятся за руль пьяными – их безусловно нужно ловить и наказывать. Но в чем же провинились добросовестные автолюбители, которые, в случае принятия закона, будут обязаны платить за такие приборы? Специалисты также рассказали, как пьяные водители перехитрят алкозамки, которые хотят устанавливать на все новые авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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