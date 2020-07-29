МЧС: На Москву надвигается сильный ливень с градом

29 Июль 2020 2020-07-29T18:20:45+03:00

Спасатели советуют не выходить из домов и не передвигаться на автомобиле по городу, штормовое предупреждение объявлено на вечер 29 июля 2020 года

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МЧС предупреждает жителей Москвы и области о резком ухудшении погоды вечером 29 июля 2020 года. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду придут в ближайшее время в столицу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Главк МЧС предупреждает жителей подмосковных районом о надвигающемся ливне с градом, а также усилении ветра до 18 метров в секунду.

В это время спасатели рекомендуют находиться дома и по возможности отказаться от дальних поездок и передвижений по городу. Управляя автомобилем, МЧС рекомендует соблюдать дистанцию и скорость, а также обходить шаткие конструкции и деревья. Машины стоит укрыть в капитальных строениях.

ИСТОЧНИК KP.RU