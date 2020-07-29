Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%, сообщают туроператоры

Цены на отдых в Турции поднялись на 10% относительно прошлого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что цены для россиян на отдых в Турции поднялись.

"Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом, и даже чуть ниже, то с ростом спроса, с увеличением количества бронирований совершенно очевидно, что цены меняются, они растут", - сказала Ломидзе.

Бюджетные туры на данный момент сравнимы с ценами прошлого года, или даже выше, а в среднем и дорогом сегменте цены выше на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС.

"Дальнейшее увеличение цены тоже возможно при сохранении такого высокого спроса и при том объеме бронирований, который увеличивается каждый день", - подчеркнула директор АТОР.

Напомним, что с 1 августа авиасообщение между Россией и Турцией будет открыто. Россияне уже могут забронировать и выкупить путевки на отдых в турецких отелях.