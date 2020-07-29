2020-07-29T18:31:18+03:00
В мире

США расширили санкции против Сирии

В черный список внесли сына сирийского президента Башара Асада
Ксения АНУФРИЕВА
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США расширили санкции против СирииСША расширили санкции против СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты расширили санкции против Сирии. На этот раз в черный список внесли еще четырех человек, среди которых оказался сын сирийского главы Башара Асада Хафеза Асада, а также десяток организаций. Об этом в среду, 29 июля, сообщили представители американского министерства финансов.

Ограничения ввели в том числе против 1-я танковой дивизии Сирийской арабской армии. Новый санкции являются часть американского "закона Цезаря", который вступил в силу в июне.

Напомним, что известный под таким название закон в конце прошло года подписал американский президент Дональд Трамп. Он включает в себя санкции, которые затрагивают почти все сирийские сферы экономики. Первый раз список вступил в силу 1 июня, а 17 числа он был расширен: под рестрикции попали 14 человек, в числе которых – жена сирийского президента Асма и его сестра Бушра, а также 21 компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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