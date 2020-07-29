2020-07-29T18:47:24+03:00
Политика

Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства

Информацию поручил запросить Вячеслав Володин
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданстваДепутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель российского Госдумы Вячеслав Володин 29 июля поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличие двойного гражданства и вида на жительство в других странах у некоторых депутатов органа власти. Такое поручение он дал думскому Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики, сообщается на официальном сайте нижней палаты.

- По Конституции и закону о статусе депутатов Госдумы, депутатом не может быть гражданин России, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. От депутата Дениса Парфенова поступило обращение - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить, - отметил Володин.

Политик подчеркнул, что если данные подтвердятся, то будут приняты предусмотренные законом меры. А если не подтвердятся, то специалисты будут выяснить, кто распространяет недостоверную информацию.

- Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно, - добавил председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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