2020-07-29T18:52:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа отметил, что власти возобновят карантинные меры если это потребуется
Анастасия РЫШКОВА
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Министр здравоохранения Турции заявил, что его страна находится в контакте с Россией и Китаем по вопросам вакцицыМинистр здравоохранения Турции заявил, что его страна находится в контакте с Россией и Китаем по вопросам вакцицыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре заявил, что его страна находится в контакте с Россией и Китаем в вопросе разработки вакцины от коронавируса.

"Мы находимся в контакте с РФ и Китаем в вопросе разработки вакцины от коронавируса и внимательно следим за развитием событий по этой теме", - сказал Коджа.

Министр также отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, власти примут решение возобновить карантинные меры на востоке и юго-востоке страны, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявляла, что в России разрабатывают 26 вакцин от коронавируса. Одна из них уже прошла клинические испытания. Также она отметила, что центр "Вектор" разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.

Напомним, что ВОЗ объявила всемирную пандемию коронавируса в марте 2020 года. За все время Covid-19 заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тысяч случаев оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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