2020-07-29T19:33:49+03:00
Общество

Переночевать с медведем: посетителям финского зоопарка предложили необычную услугу

Рядом с вольером хищников установили дом, из которого можно наблюдать за животными
Анастасия РЫШКОВА
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В финском зоопарке установили дом для посетителей рядом с медведямиВ финском зоопарке установили дом для посетителей рядом с медведямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С начала августа финский зоопарк "Эхтяри" вводит необычную услугу для своих посетителей. Всем желающим будет позволено переночевать на территории зоопарка в окружении диких животных. Об этом сообщила пресс-служба "Эхтяри".

"Наши клиенты часто спрашивали о возможности остаться на ночь с зоопарке. По соображениям безопасности организовать это было немного сложно, но мы нашли решение", - говорит исполнительный директор зоопарка Арья Вялиахо.

Работники зоопарка установили на территории деревянный домик рядом с вольером косолапых медведей. По словам директора, оттуда открывается потрясающий вид на всю территорию зоопарка, при этом находиться рядом с хищниками безопасно.

Дом расположен на возвышении, поэтому попасть в него можно будет только по лестнице. В доме есть большое окно, из которого будет видна вся медвежья территория.

После запуска проекта, команда зоопарка планирует расширить подобные предложения для посетителей.

«Эхтяри» был открыт 47 лет назад и является самым старым зоопарком в стране. Первым его жителем был лось по кличке Кепи. В зоопарке находится 50 различных видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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