Переночевать с медведем: посетителям финского зоопарка предложили необычную услугу
С начала августа финский зоопарк "Эхтяри" вводит необычную услугу для своих посетителей. Всем желающим будет позволено переночевать на территории зоопарка в окружении диких животных. Об этом сообщила пресс-служба "Эхтяри".
"Наши клиенты часто спрашивали о возможности остаться на ночь с зоопарке. По соображениям безопасности организовать это было немного сложно, но мы нашли решение", - говорит исполнительный директор зоопарка Арья Вялиахо.
Работники зоопарка установили на территории деревянный домик рядом с вольером косолапых медведей. По словам директора, оттуда открывается потрясающий вид на всю территорию зоопарка, при этом находиться рядом с хищниками безопасно.
Дом расположен на возвышении, поэтому попасть в него можно будет только по лестнице. В доме есть большое окно, из которого будет видна вся медвежья территория.
После запуска проекта, команда зоопарка планирует расширить подобные предложения для посетителей.
«Эхтяри» был открыт 47 лет назад и является самым старым зоопарком в стране. Первым его жителем был лось по кличке Кепи. В зоопарке находится 50 различных видов животных.
ИСТОЧНИК KP.RU