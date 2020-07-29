Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском
Российское посольство получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан, сообщила пресс-служба дипломатического представительства на своей официальной странице в Twitter в среду, 29 июля.
- Посольство получило от главного консульского управления белорусского министерства иностранных дел официальной уведомление о задержании на территории республики 32 россиян, - говорится в сообщении.
Напомним, что белорусские средства массовой информации накануне сообщили, что под Минском минувшей ночью были задержаны 32 человека – якобы «граждане России и члены иностранной частной компании Вагнер», которую связывают с боевыми действиями на территории Сирии, Ливии и некоторых африканских государств.
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Еще одного боевика задержали на юге республике. При этом правоохранители Белоруссии утверждают, что в общей сложности в стране прибыли более 200 человек, которые пытаются дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании.
Сюжет телеканала "Беларусь 1" о "задержании боевиков ЧВК «Вагнер»".
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