2020-07-29T19:50:19+03:00
Общество

Экс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии

Его обвинили в краже более 762 миллионов рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Экс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии. Фото ТАСС/ Вячеслав ПрокофьевЭкс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии. Фото ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
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В среду, 29 июля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора Российского авторского общества Сергея Федотова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в краже более чем 762 миллионов рублей.

Ранее сторона обвинения просила для Федотова 5,5 лет колонии, а для остальных участников дела – его матери, бывшей подчиненной и бывшему генеральному директору ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (управляющей имуществом РАО) – на один год меньше.

Адвокаты фигурантов дела считали, что можно ограничиться с условным сроком, ведь подсудимые признали вину, раскаялись и стараются погасить причиненный ущерб. Федотов все это время находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

Еще в 2011 году Сергей Федотов создал мошенническую схему, благодаря которой покупал у авторов за бесценок их произведения. Организация, которая проводила мониторинг популярности исполнителей в медиа для Российского авторского общества, представляли недостоверные сведения о воспроизведении композиций на телевидении и радио. Экс-глава общества получал денежные средства под видом авторских отчислений, а позже распределял их между фигурантами данного уголовного дела.

Три года назад суд приговорил его к 1,5 года за махинации с земельными участками, ущерб по тому делу составил почти 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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