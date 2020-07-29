2020-07-29T20:11:57+03:00
В мире

Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля

Путешественники вместо личных вещей обнаружили в своем авто двух африканцев [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля. Фото: кадр из видеоТемнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля. Фото: кадр из видео
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Большинство туристов привозят из отпуска интересные сувениры, а вот одной семье из Великобритании повезло не так сильно: в багажник на крыше их автомобиля во время путешествия по Европе забрались два темнокожих мигранта.

Издание Tire Meets Road сообщает, что африканцы из Эритреи и Гвинеи хотели попасть в Великобританию, заметили внедорожник с английскими номерами и решили, что их владельцы направляются домой, в королевство. Нелегалы вдвоем залезли в тесный багажник BMW, попутно выкинув оттуда все вещи владельцев машины.

Мигранты, судя по всему, не ожидали, что автомобиль направляется отнюдь не в королевство – семья ехала в тур по европейским странам. 27 июля они остановились во Франции и недалеко от местной гостиницы услышали странный шум из багажника. Сложно представить удивление британцев, когда вместо своих вещей они увидела двух вылезающих из автомобиля темнокожих.

Полиция полагает, что именно там чернокожие мигранты и забрались в багажник авто в Калиасе, правоохранители в настоящее время занимаются этим инцидентом.

Мигранты попытались пробраться в Великобританию в багажнике чужого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля
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