Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля

29 Июль 2020 2020-07-29T20:11:57+03:00

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Большинство туристов привозят из отпуска интересные сувениры, а вот одной семье из Великобритании повезло не так сильно: в багажник на крыше их автомобиля во время путешествия по Европе забрались два темнокожих мигранта.

Издание Tire Meets Road сообщает, что африканцы из Эритреи и Гвинеи хотели попасть в Великобританию, заметили внедорожник с английскими номерами и решили, что их владельцы направляются домой, в королевство. Нелегалы вдвоем залезли в тесный багажник BMW, попутно выкинув оттуда все вещи владельцев машины.

Мигранты, судя по всему, не ожидали, что автомобиль направляется отнюдь не в королевство – семья ехала в тур по европейским странам. 27 июля они остановились во Франции и недалеко от местной гостиницы услышали странный шум из багажника. Сложно представить удивление британцев, когда вместо своих вещей они увидела двух вылезающих из автомобиля темнокожих.

Полиция полагает, что именно там чернокожие мигранты и забрались в багажник авто в Калиасе, правоохранители в настоящее время занимаются этим инцидентом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793347" frameborder="0"></iframe> Мигранты попытались пробраться в Великобританию в багажнике чужого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU