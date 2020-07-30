2020-07-29T22:49:30+03:00
Общество

МИД: Новые зарубежные направления могут открыться в течение дней или недель

Такую уверенность дипломат Денис Микерин выразил в эфире Радио «Комсомольская правда»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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И.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис МикеринИ.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис МикеринФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Как сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин, ведётся работа над расширением количества стран, куда в сезон отпусков будут доступны регулярные авиарейсы:

— Я думаю, что в течение дней или недель можно ожидать выход на более широкий список. Однако этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне, — отметил собеседник kp.ru

Напомним, с 1 августа для россиян открыты три страны: Великобритания, Турция и Танзания. Однако, по словам Микерина, сейчас ведутся переговоры по возобновлению не только авиационного, но и железнодорожного сообщения по многим другим направлениям.

Полное интервью Дениса Микерина читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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